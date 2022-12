Cusco: alrededor de 800 turistas se encuentran varados en Machu Picchu

Los constantes bloques y manifestaciones violentas en la ciudad Cusco, ha traído consigo no solo pérdidas económicas para la región, si no también muchos turistas entre nacionales y extranjeros están siendo perjudicados al no poder llegar a sus destinos. Tal es caso de 800 de ellos, quienes hasta el momento se encuentran varados en Machu Picchu sin poder trasladarse de vuelta a Cusco.

"Estamos ahora en Aguas Calientes y no podemos volver a Cusco y salir para otro país por las protestas y estoy con niños, para mí es un problema", comentó Gale Dut, una turista israelí. "Solo quiero ir con seguridad para otro país. El tren de Perú Rail me envió información que no hay tren", agregó.

Por su parte Darwin Baca, alcalde del pueblo de Machu Picchu, pidió apoyo humanitario al gobierno con helicópteros para movilizar a los turistas, tras no pueden salir debido a la cancelación de trenes a consecuencia de los bloques en la región.

“Son 800 turistas que se encuentran varados en Machu Picchu y no pueden trasladarse de vuelta a Cusco, hay peruanos, norteamericanos, europeos, asiáticos, etc. Necesitamos un puente humanitario para que salgan hacia Ollantaytambo y luego a Cusco", expresó la autoridad municipal.

SUSPENSIÓN DE TRENES

La empresa PerúRail informó que el servicio de trenes Cusco-Machu Picchu continuará suspendido hoy jueves 15 de diciembre y hasta nuevo aviso tras los actos de violencia que se registran en la ciudad imperial. En tanto IncaRail, informó mediante un comunicado, que sus operaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.