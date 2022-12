Huancavelica: atacan oficina de congresista de Perú Libre por no votar contra vacancia de Pedro Castillo

Durante las protestas contra la designación de la presidenta Dina Boluarte, un grupo de jóvenes atacó la oficina que el congresista por Perú Libre, Alfredo Pariona, tiene en la cuadra uno de jirón Torre Tagle, en Huancavelica. Los manifestantes despegaron la pancarta que tenía el nombre del parlamentario y la arrojaron al piso.

Una vez en el suelo, procedieron a quemarla mientras realizaban arengas en contra del legislador Pariona Sinche. Al respecto, el parlamentario respondió que se abstuvo durante la votación de la vacancia contra el expresidente Pedro Castillo, decisión que él calificó como “en contra” de la destitución del hoy ex jefe de Estado.

Cometió un error

“De manera muy personal yo he podido emitir mi voto en abstención, obviamente no es a favor de la vacancia, si se interpreta (es) en contra, en eso estamos incluidos 10 congresistas en esta decisión, de repente ellos tienen una interpretación distinta y por allí, con la exaltación, ha generado ello. Es parte de la democracia, manifiesto que no era lo adecuado”, manifestó a Correo.

Dijo también que el expresidente Castillo Terrones cometió un “error” al intentar cerrar el Congreso: “Quien habla está en contra de lo que ocurrió, de la vacancia, de la forma cómo la han hecho, sin embargo, el maestro Castillo cometió un error al no seguir el procedimiento que corresponde para una disolución del Congreso”, afirmó Pariona Sinche.