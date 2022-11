"Eso va a enardecer a todas las bases", dice gremio de carga pesada, si ministros no asisten a reunión

Dirigentes de todo el país han llegado a la ciudad de Lima para sostener una reunión con ministros de Estado en una mesa de diálogo, con la finalidad de llegar a acuerdos que pongan fin al paro de transportistas. Así lo indicó hoy Abraham Marlon Mila, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de carga pesada (GTC).

"El día de hoy vamos a tener una reunión a las 10 a.m. Nos han ofrecido que van a estar cinco ministros", comentó Marlon Milla previo a dicha cita. "Si no están, es una falta de respeto del Ejecutivo, de decir que vayan todos los dirigentes de todo el Perú a una reunión y no sean atendidos por los ministros", señaló.

"Eso va a causar un malestar y va a enardecer a todas las bases del Perú", advirtió. En ese sentido, el presidente del GTC recalcó que ha llegado la marcha camionera del norte, del centro y del sur del país. "Pienso que es una falta de respeto, que nos citen a una reunión y luego no van", aseveró.

¿CUÁLES SON SUS PEDIDOS?

Son cinco puntos que exigirán en la mesa de diálogo, pero son los tres primeros que deberán aceptar las autoridades para llegar a un acuerdo, precisó Mila. Estos son:

1- La obligatoriedad del costo mínimo.

2- Los puertos secos para que la carga internacional llegue y luego los transportes peruanos retomen el traslado.

3- La reserva de carga regional se debe proteger.

4- La baja del combustible.

5- La reestructuración de la Sutran.