Paro de transportistas: Manifestantes no permiten paso a Bomberos para combatir incendio

A pesar de que representantes del gremio de transportes habían anunciado que no se realizarían desmanes o bloqueo de carreteras durante la protesta por el alza del combustible, un camión de bomberos no habría podido atender una emergencia, debido a que manifestantes no le permitieron el acceso a controlar un incendio forestal en el complejo arqueológico de Waqrapukara en Cusco.

Según se habría reportado, tres vehículos de la Compañía de Bomberos de Cusco, San Sebastián, San Jerónimo se encontrarían varadas junto a las protestas ya que los manifestantes no permitirían transitar por la zona.

“Realmente es indignante, los efectivos salieron a las seis de la mañana de Cusco y ya se hallan varados más de cuatro horas, se intentó hablar con los manifestantes pero no escuchan razones, dicen que si dejan pasar a los vehículos de emergencia tendrían que dejar pasara a todos, es algo ilógico”, señaló el brigadier José Arellano, jefe de la Comandancia Departamental de Bomberos de Cusco.

SOBRE PARO DE TRANSPORTISTAS

Como se recuerda, el gremio de transportistas de carga, estarían acatando un paro indefinido, debido al alza del precio del combustible, y peajes, pidiendo que el Gobierno, pueda instalar una mesa de diálogo, donde se escuche sus necesidades