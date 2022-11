Covid-19: Minsa reitera que el Perú no ha entrado en quinta ola de contagios

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, aclaró enfáticamente que en ningún momento se anunció que estamos en una quinta ola del covid-19. No obstante, invocó a la ciudadanía a continuar con la vacunación con el objetivo de no regresar a escenarios complicados por dicha enfermedad.

Durante la supervisión de una campaña de vacunación en San Juan de Lurigancho, indicó, por el contrario, que solamente se brindó una proyección para estar preparados y enfrentar una posible evolución de la pandemia.

Como se recuerda, la titular del Minsa expresó hace unos días que su sector trabaja con varios escenarios: el primero sería leve y se daría en la quincena de diciembre; en tanto, un segundo estaría ya en un nivel moderado a severo para marzo y abril del 2023.

"Es una proyección que se dio porque en las primeras semanas de noviembre se evidenció el pico en la región Loreto, en la cual ha descendido y no hay en estos momentos casos graves", dijo en declaraciones a la prensa.

AUMENTO DE CONTAGIOS

Asimismo, indicó que ahora se ha registrado un incremento en Lima Metropolitana, Áncash y Arequipa, pero que son casos leves y que no hay hospitalizaciones. "No estamos en una quinta ola, pero no queremos regresar a ese escenario", agregó.

PROCESO DE VACUNACIÓN

La ministra Portalatino pidió a la población completar las dosis de vacunación, a fin de no registrar casos graves de la enfermedad en adultos mayores y personas con comorbilidades.

"Hemos tomado la decisión a través del comité consultivo de continuar con la tercera y cuarta dosis contra el covid-19 en nuestros adultos mayores", subrayó.