Suboficial PNP monta negocio falso y escapa con el dinero de cientos de jubilados

El suboficial de segunda de la Policía Nacional, Gary Jonnathan Pacsi Mamani (35), estaría siendo acusado de crear un negocio falso en Puno, para escapar con el dinero de miles de personas.

Según se sabe, el exagente de la PNP habría prometido devolver el 10% de intereses mensuales, a los aportantes jubilados, que soñaban con la idea de duplicar sus ingresos.

“Ese Gary me ha dejado en la calle. Me he quedado sin dinero. Me da vergüenza ahora vivir de la ayuda de mis hermanos. Me he quedado sin ahorros”, señaló Néstor Quispe, profesor jubilado.

Asimismo, se sabe que el suboficial PNP habría pedido su pase al retiro, luego de lograr amasar una fortuna de más de 60 millones de soles aproximadamente, estafando a alrededor de 7 mil personas.

“Toda mi familia ha invertido 200.000. Ahora todos estamos a punto de quedarnos en la calle. (…) Mi familia se ha dividido porque las esposas de mis hijos me culpan a mí de haberlos animado. Lo peor es que nos van a quitar la casa. El Estado tiene que hacer algo”, contó una de las víctimas.

OTROS AGENTES PNP INVOLUCRADOS

De la misma manera, según contaron las víctimas, este supuesto negocio piramidal, contaba con la participación de otros efectivos de la PNP, quienes reciben el 5% de las ganancias, tras funciones como “jaladores”, buscando personas que aporten, ganando su confianza por usar el uniforme de la institución.