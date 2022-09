Delincuencia en Cusco: malhechores secuestraron y robaron S/ 80 mil a una pareja de ancianos

La delincuencia sigue teniendo en la mira a los adultos mayores en todo el Perú. El último domingo 4 de setiembre, dos ancianos fueron secuestrados, maniatados y amenazados dentro de su casa de la calle Quiscapata, ubicada en la región de Santiago, Cusco.

Un grupo de malhechores habría usado una copia de la llave para irrumpir dentro de la vivienda de doña Mercedes Saraya de 73 años. Los sujetos, apodados como ‘Tío’, ‘Sobrino’ y ‘Gavilán’, obligaron a la familia a revelar dónde tenían guardados los ahorros de su vida, mientras los amedrentaban.

La septuagenaria declaró a La República que los delincuentes son sus sobrinos políticos, pero que a pesar del parentesco, no les importó despojarla de los S/ 80 mil que tenía ahorrados junto a su marido.

Además, indicó que le suplicó a los malhechores que la desaten, porque ella ni su esposo no tenían intención de escapar. “Nos amarraron con pasadores, yo estaba asustada, les pedí que me desataran porque mis manos me duelen, pero no me hicieron caso”, manifestó.

Finalmente, las víctimas lograron liberarse y denunciar el robo a la Policía, que en tiempo récord capturó a tres de los cuatro implicados, solo faltaría identificar a un cómplice. Con la detención también se pudo recuperar S/ 22 mil del dinero hurtado.