Home office: empleadores deberán pagar equipos y gastos de servicios a los trabajadores

Con 97 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó por insistencia la nueva ley de teletrabajo, que fue observada por el Ejecutivo, y que, entre otras modificaciones, dispone que los empleadores deberán entregar los equipos y pago de servicios que usen los trabajadores desde casa.

La nueva ley reemplazará a la actual (Ley N° 30036) y también al Decreto de Urgencia N° 026-2020 que se emitió durante pandemia y regula el trabajo remoto con vigencia hasta diciembre de 2022.

En la nueva medida se estipula que la entrega de equipos y el pago de servicios como luz e internet deberán ser asumidos por los empleadores, salvo que se haga un “pacto en contrario”, es decir, que la empresa y el trabajador lleguen a un acuerdo. El Ejecutivo se mostró en desacuerdo ya que esta expresión deja la opción a que los empleados corran con los gastos.

Christian Sánchez, extitular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) también se expresó en contra de la ley porque explicó que en nuestro país, donde no hay organizaciones sindicales, se puede dar el abuso del empleador con el trabajador, pues “si no aceptas poner tu computadora y pagar tu luz, la conexión a internet, simplemente no te contrato”, indicó.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGENCIA LA NUEVA NORMA?

Una vez promulgada, el Gobierno tiene un plazo de 90 días calendario para emitir el reglamento de la Ley de Trabajo, el proceso se debe dar en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Las empresas e instituciones públicas tendrán 60 días como máximo para adecuarse al marco normativo.

Con información de La República.