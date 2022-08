Cusco: Ministra de Cultura pide a la ciudadanía y a los turistas proteger Machu Picchu

La ministra de Cultura, Betssy Chávez Chino, llegó a la región Cusco para cumplir su compromiso de impulsar acuerdos en relación a temas del sector. En su segundo día de actividades, tras culminar el recorrido a la Llaqta de Machu Picchu, la ministra invocó a la ciudadanía y a los turistas nacionales y extranjeros a proteger el patrimonio cultural de nuestro país.



“Tenemos que trabajar de manera transversal. Por un lado la protección del patrimonio, porque sin patrimonio no hay turismo, pero es importante inyectar estas palabras de turismo responsable”, expresó la ministra Betssy Chávez.



Además informó de las reuniones sostenidas antes de su visita al Cusco, con el gobernador regional, Jean Paul Benavente; el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca. Ahora, en esta visita se reunió con representantes de los gremios que se encargan del tema turístico en esta región.



La titular de Cultura señaló que la pandemia desnudó muchas falencias del Estado, pero también se lograron cosas positivas, porque se hizo escalinatas alternativas en Machu Picchu.



“Realmente el desgaste que tiene nuestro patrimonio debe preocuparnos a todos los peruanos, pero también a toda la humanidad, porque este es el legado que le estamos dejando a la humanidad”, enfatizó sobre la Llaqta.



También pidió a los sectores que conforman UGM trabajar de manera conjunta, buscando consensos y realizar una labor transversal.



La ministra Betssy Chávez, se reunió con representantes del Frente de Defensa del distrito de Machu Picchu y con el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, para escuchar las demandas y buscar alternativas de solución.



“He venido a cumplir mi palabra de estar hoy en Machu Picchu. Hoy he visitado la Llaqta de Machu Picchu y hay un deterioro visible. Necesitamos sincerar información para llevarla a la próxima reunión ordinaria de la Unidad de Gestión de Machu Picchu - UGM. No encuentro una salida diferente que no tenga la opinión de la ciudadanía”, manifestó la titular de Cultura.



El pasado lunes 15 de agosto, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Ambiente (Minan), el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad de Machu Picchu, entidades que conforman la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), se reunieron en Lima para llegar a acuerdos en relación a la protección de nuestro patrimonio mundial.