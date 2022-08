Día Mundial de la Fotografía: Siete trucos de fotografía comercial

La fotografía se ha convertido en una herramienta fundamental para impulsar el comercio electrónico en el Perú y en el mundo, pues ayuda a aumentar la tasa de conversión hasta en un 35%, según un estudio de la empresa estadounidense Shotfarm. Y es que, tal como explica Frida Melgar, directora académica de Educación Continua de la escuela de educación superior Toulouse Lautrec, una buena foto de producto cautiva al usuario, genera confianza y determina la decisión de compra online.

“Evidentemente, la fotografía ha evolucionado con la tecnología y ha ganado un terreno importante en el mundo empresarial, gracias a la transformación digital. Actualmente, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), existen 260 mil negocios digitales activos en nuestro país que, sin importar el rubro al que se dediquen, dependen de la fotografía para vender sus productos o servicios a través de páginas web y redes sociales”, sostiene la experta.

Adicionalmente, Melgar destaca que las fotografías deben captar la atención de los usuarios al instante y resaltar los atributos del producto a través de la composición de la imagen. Asimismo, para aprender más sobre el apasionante arte de la fotografía, sugiere capacitarse en cursos de educación continua como Fotografía Comercial, Fotografía Integral y Fotografía Express.

TIPS FOTOGRÁFICOS

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, que se celebra el 19 de agosto de cada año, el fotógrafo y docente de Educación Continua en Toulouse Lautrec, Dante Funegra, ofrece siete trucos de fotografía comercial para influir en los usuarios:

Cuida la iluminación. Al hacer fotografía de producto es fundamental evitar destellos no deseados, sobre todo si trabajas con materiales reflectantes. En estos casos, puedes suavizar la luz con softbox o difusores de tela translúcida.

Utiliza un trípode. Este accesorio es elemental para hacer varias tomas bien encuadradas y enfocadas. Adicionalmente, es recomendable utilizar espacios en blanco o fondos que ayuden a destacar el producto.

Presta atención a los detalles. Cuida que el producto no tenga manchas, polvos, arrugas, etc. Por ejemplo, si quieres capturar botellas o perfumes, lo mejor es utilizar guantes para no dejar huellas que puedan notarse en la fotografía.

Toma fotos en buena calidad. La fotografía es el mejor recurso que tienen los usuarios para ver al milímetro los detalles de lo que van a comprar. Por eso, es importante ofrecerles imágenes en alta calidad y desde diferentes ángulos. Lo ideal es siempre hacer fotos en Raw.

Olvídate de los filtros. Procura capturar la esencia del producto. De lo contrario, los usuarios podrían decepcionarse. Por tanto, no apliques filtros porque podrías alterar los colores.

Coloca el producto en contexto. El contexto aporta información sobre cómo funciona el producto, cómo se usa o cómo se ve. Por ejemplo, si el cliente gusta de una camisa, necesita fotos del producto en el cuerpo de una persona para tener una idea de cómo le quedará a él.