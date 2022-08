Ministro del Interior: Muerte de policía en intento de asalto no quedará impune

El ministro del Interior, Willy Huerta, aseguró que no quedará impune la muerte del S3 PNP Percy Edwin Pineda Toscano (40), quien perdió la vida al enfrenarse a delincuentes que intentaron asaltarlo, junto a su familia, en el distrito de Chancay, provincia limeña de Huaral.



Durante el entierro del valeroso efectivo policial, el titular del Interior destacó el arrojo y valentía del suboficial caído, quien no dudó un instante en arriesgar su vida para repeler el ataque de los tres hampones, con quienes se enfrentó a tiros el pasado 6 de agosto.



“Su partida no quedará impune, ¡honor y gloria!”, exclamó el ministro, al expresar sus condolencias a la familia de la víctima y comprometerse a brindar todo el apoyo para la pronta recuperación de su hijo de tres años, quien resultó herido de bala durante el atraco.



Junto al comandante general de la PNP, General de Policía Luis Vera Llerena, Huerta dialogó con los padres del policía fallecido y reiteró su respaldo a la familia en todo aquello que requieran para mitigar su profundo pesar por tan dolorosa pérdida.



Durante el sepelio, realizado en un cementerio de Ancón, los familiares y amigos de Pineda Toscano honraron su memoria y lo recordaron como una persona correcta y noble, y como un policía valiente, profesional y de gran vocación de servicio.



El agente policial falleció por impactos de bala, tras un enfrentamiento con un grupo de criminales que intentó asaltarlo, cuando se encontraba estacionado en su vehículo, junto a su madre, hermana e hijo, a la altura del kilómetro 88.5 de la Panamericana Norte.



Tras herir a dos de los hampones y recibir impactos de bala en el hombro y tórax, el suboficial Pineda perdió la vida; mientras que su menor hijo fue trasladado de emergencia hasta el Hospital de Chancay para ser atendido de sus heridas tras recibir un disparo en la pierna derecha.



Actualmente, el menor se está recuperando de manera favorable en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde fue sometido a una cirugía para extraerle la bala.

CAPTURA DE ASALTANTE

Siguiendo las indicaciones del ministro Huerta, para intensificar la captura de estos criminales, efectivos policiales capturaron en Chancay a Hermes Antonio Bautista Reyes, alias Melón, uno de los presuntos autores del homicidio del suboficial Pineda Toscano.



El detenido, quien era requerido por la justicia, fue encontrado con gran cantidad de droga en su poder, y trasladado hasta una sede policial para ser puesto a disposición del Ministerio Público.



Bautista Reyes integraría la red criminal “Los Sajinos de Candelaria”, dedicada a cometer asaltos en Huaral, Chancay, Aucallama, entre otras jurisdicciones del norte chico de Lima.