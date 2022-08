Cusco: árbitro de fútbol a punto de perder un ojo tras recibir brutal golpiza de hinchas y jugadores

El árbitro de fútbol, Elber Zavala Cáceres, denunció que el pasado domingo 31 de julio, fue atacado por un grupo de hinchas y hasta dirigentes del equipo Defensor Yanatile, provocando que esté a punto de perder la visión en el ojo izquierdo. El ataque se produjo en el Estadio Municipal de Yanatile, provincia de Calca, en Cusco.

El colegiado señaló que todo empezó tras culminar en empate el cotejo entre las escuadras de Defensor Yanatile y Deportivo Municipal de Ccatca, por la etapa departamental de la Copa Perú, provocando que malos hinchas, incitados por un jugador del cuadro dueño de casa, lo atacaran acusándolo de estar parcializado.

Situación no mejora

“Terminado el partido, jugadores y cuerpo técnico, me empiezan a objetar, primero de manera verbal. Luego uno de los jugadores, el número 7, textualmente dice ‘maten a ese arbitro’, mentándome la madre. Se enervó la gente, me agredieron, porque el resultado no les favorecía”, declaró a Exitosa.

A raíz de este violento hecho, Zavala Cáceres ha sido diagnosticado con traumatismo, hematomas, edema macular, baja visión en el ojo izquierdo, además de recibir un descanso médico de once días, pues la lesión visual es considerable y la situación no parece mejorar lamentablemente para el profesional.