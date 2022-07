¡Atención conductores! Ya entraron en vigencia los nuevos límites de velocidad a nivel nacional

Desde el lunes 18 de julio, entraron en vigencia los nuevos límites máximos de velocidad a nivel nacional, a fin de evitar más accidentes de tránsito por exceso de velocidad.

Según la norma del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el límite máximo en avenidas principales pasó de 60 km/h a 50 km/h. Mientras que en calles y jirones el nuevo límite pasó de 40 km/h a 30 k/m.

Los conductores deberán acatar esta medida o sino serán multados con el 18% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

OPINIONES ENCONTRADAS

Algunos conductores se mostraron en contra de la nueva normativa, pues aseguran que habrá más tráfico.

“Me parece que no, en una zona escolar sí ,30km. En una calle la congestión va a ser un poco mayor”, comentó un conductor.

Por otra parte, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia señaló que esta nueva medida no se cumplirá por falta de fiscalización.

“Esto es un enunciado que no se va a cumplir, todo es letra muerta, porque en nuestro país no hay controles de velocidad, no tenemos cámaras” denunció.

ACCIDENTES

Solo en lo que va del año 1200 personas murieron en accidentes de tránsito causados por el exceso de velocidad.