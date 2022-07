Caso de Bullying en Chiclayo: Escolar de 6 años fue golpeado y lanzado a piscina sin agua

Este viernes 15 de julio, los familiares de un niño de 6 años denunciaron que el menor fue golpeado dentro del baño de su colegio y lanzado a una piscina sin agua. El caso de bullying ocurrió dentro del centro educativo San José, ubicado en Chiclayo, Lambayeque.

Como consecuencia de la agresión, perdió dos dientes y tiene dificultades para ingerir los alimentos; sin embargo, la institución no se ha hecho responsable del caso, según indicó la tía de la víctima. Asimismo, señaló que no es la primera vez que su sobrino es víctima de bullying en la institución educativa, sino que hechos similares han sucedido hasta en cinco oportunidades en lo que va del año.

“Yo vengo a denunciar al colegio, no es la primera vez que a mi sobrinito le hacen bullying. Esto inició cuando lo botaron a la piscina sin agua y estuvo delicado, tres semanas mal , donde lo hemos tenido en el médico, gastando; la profesora no me ayudó en nada [...] Ahora le pegan, lo agreden, quise pasarlo por alto, pero ya no se puede”, declaró la familiar del menor a La República.

“Nosotros estamos corriendo con los gastos, yo necesito ahorita que me den una solución, he venido como docente a presentar mi queja ante la profesora. Él no puede comer nada, solo toma alimentos colados”, agregó.

Además, la familiar del agraviado comunicó que la profesora encargada del aula se limitó a decirle que el agresor cubrirá los gastos médicos; no obstante, hasta el momento, eso no ha sucedido y, además, la institución educativa no ha comunicado a las autoridades competentes sobre el caso de acoso escolar.

Con foto e información de La República.