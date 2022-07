Arequipa: Extorsionan a dueño de cevicheria y le piden S/ 5,000 para no lastimar a su familia

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, sicarios de una peligrosa banda criminal estarían extorsionando a un empresario, propietario de una cevicheria, a cambio de no lastimar a su familia.

“Tú sabes cómo son estas cositas con los bandidos, todo negocio sea grande o pequeño paga acá, nosotros estamos buscando un apoyo económico de tu parte a mi grupo. Práctico nomás, si no me das 5 mil soles, imagínate todo el problema que se te viene encima, porque no vas a querer que deje esa dinamita en la puerta de tu local”, se puede leer en el amenazante mensaje.

Según las amenazas, los delincuentes señalaron que habían acudido al local, y sabrían que no cuentan con seguridad, además que se encontraban tras los pasos de su familia.

SOBRE LOS VIDEOS RECIBIDOS

Del mismo modo, los hampones habían enviado dos videos en el que se muestran una supuesta dinamita que dejaría en su local, y un revólver.