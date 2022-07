Ucayali: pueblos indígenas de Purús piden pertenecer a Brasil ante olvido del Estado peruano

El presidente de la Federación de las Comunidades Nativas de la provincia de Purús, departamento de Ucayali, Sergio Salomón, manifestó el deseo de los pueblos indígenas que lidera de pertenecer al país de Brasil frente al olvido del Estado peruano.

“Hemos escrito una carta en donde decimos que queremos pertenecer a Brasil ¿Por qué ha sido así? Porque el Estado no atiende el problema que tenemos en la provincia de Purús, sobre todo en los pueblos indígenas”, expresó a Exitosa.

Antes de manifestar por escrito su deseo, el pasado 13 de junio enviaron una carta al primer ministro Aníbal Torres para dar cuenta de las necesidades y demandas de los pueblos nativos. La misma misiva fue remitida a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no recibieron respuesta.

Son cuatro los pedidos que puntualmente solicitan: cuatro vuelos de acción cívica mensuales, culminación de la construcción del hospital en la provincia, incremento de personal médico y medicinas y la instalación de antenas para acceder a una red telefónica y de internet.

“El problema es que no tenemos vuelos de acción cívica para Purús. Eso es nuestra única salida, que es vía aérea. No tenemos ni conexión terrestre ni fluvial. Si hay una emergencia de un paciente en Purús, y no hay vuelo, no podemos hacer traslado y se muere. Ese es el gran problema”, señaló.