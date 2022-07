Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao: "Levantamos el paro con la confianza de que en tres semanas hayan soluciones"

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), Ricardo Pareja, anunció este lunes que se levantó el paro con el compromiso que se cumplan los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Hemos levantado el paro con el compromiso de que se cumplan, de ambas partes de la autoridad y de los transportistas, en lo que nos estamos poniendo de acuerdo. Hemos establecido tres semanas para desarrollar trabajo conjunto", dijo a la prensa.

Pareja indicó que se llegaron a acuerdos sobre estabilidad jurídica, la erradicación de la informalidad y el rescate financiero. Asimismo, precisó que este martes 5 de julio a las 9:00 a.m. empezará una mesa de trabajo con el Gobierno.

"En este caso ha habido un compromiso del ministro en el cual nos manifestó claramente que esta es una mesa técnica distinta a la que estábamos acostumbrados que no se cumplan, sino que esta mesa técnica tiene plazo de tres semanas como máximo para tener resultados. Uno de los principales puntos, tanto con los técnicos de la autoridad y de los transportistas, el poder proponer soluciones para que el transportista no deje de pagar sus deudas con compromisos realistas con tasas de intereses similares a los de Reactiva Perú", afirmó.

DISCULPAS A LA CIUDADANÍA

El representante de la CTU pidió disculpas a la población por el paro de transporte urbano en Lima y el Callao y prometió que los transportistas formales harán lo posible para brindar un buen servicio a los usuarios.

"Es una medida que se dio para beneficiar a la población, puesto que un incremento de pasajes terminaría perjudicando a ellos mismos y tengan que pagar una tarifa mayor. El mensaje es pedirles disculpas", expresó.

"No queremos más promesas incumplidas. Hemos levantado el paro con la confianza de que en estas tres semanas hayan soluciones en base a la razón, no en base al capricho. Y ojalá que nos acostumbremos que ya no se tenga que dar un paro para una solución, sino que el Gobierno se ponga a trabajar junto con los distintos sectores", agregó.