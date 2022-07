Pedro Castillo: cuñada de mandatario aparece en video ofreciendo obra a pobladores de Chota

Este domingo aparecieron imágenes de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, grabadas en setiembre de 2021, ofreciendo una obra de saneamiento en el distrito de Chadin, provincia del Chota, Cajamarca.

En el video, la mujer de 27 años aparece junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logo de esa compañía proveedora del Estado.

He venido a sacar datos necesarios

"Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito", se les escucha decir a Paredes Navarro.

"Días ya anteriores han venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía, eso me alegra, porque me hacen ahorrar tiempo para avanzar", agregó la hermana de la primera dama Liliana paredes, según el video difundido por un programa periodístico.

Empresario en Palacio de Gobierno

Hugo Espino registra hasta cinco visitas a Palacio de Gobierno durante la gestión del presidente Pedro Castillo, una de ellas, al despacho de la primera dama. Su empresa ha ganado contratos con el Estado peruano hasta por 3.8 millones de soles.