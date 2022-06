Región del Cusco recibirá s/. 714 millones este año por aporte de canon y regalías

Compañía Minera Antapaccay informó que la región Cusco recibirá este año, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, S/. 714 millones por concepto de canon minero (S/. 510 millones) y regalías mineras (S/. 204 millones). Se espera que estos recursos sean distribuidos por el Gobierno Central durante el mes de junio.

“Este aporte en canon y regalías ha sido posible gracias al trabajo responsable de nuestros trabajadores y socios estratégicos y que serán de gran utilidad para el desarrollo de la región Cusco”, declaró Carlos Cotera, gerente general de la minera. “Antapaccay ha pagado por estos conceptos a la región más de US$ 745 millones entre 2013 a 2021”, añadió. De este monto, US$ 465 millones corresponden a canon minero y US$ 280 millones a regalías en este periodo.

CIFRAS

Estos no son los únicos aportes que realiza anualmente Antapaccay. Hace unos meses, entregó S/. 59,201,879.23 al Convenio Marco de Espinar con la finalidad de continuar financiando obras de desarrollo sostenible para la provincia. Se trató del décimo octavo aporte realizado por la minera, el cual se suma a los S/. 420,793,727.13 entregados desde el inicio del Convenio Marco en 2003, recursos que han permitido ejecutar 1.485 proyectos de desarrollo para comunidades y distritos.