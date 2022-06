Inversionistas peruanos resguardan capitales en Estados Unidos

Iván Rodríguez, gerente de desarrollo para Negocios de BAI Capital, se refirió a la fuga de capitales que se viene registrando este año en el Perú, teniendo en cuenta que en el año 2021 se dio la más grande en 50 años, que fue de 7.4 % del PBI.

"Este año no lo tenemos cuantificado, aún no está cuantificado por lo que no te podría dar una cifra exacta, debe estar por encima de los 5 mil millones, pero no tenemos una cifra exacta", indicó.

Al respecto, indicó que esta fuga de capitales se ha dado, principalmente, debido a la incertidumbre política y fiscal que existe en el país.

"Es una inseguridad por los cambios políticos que han ocurrido recientemente, temas de más de un año, que puedan acarrear también cambios en la estructura fiscal y la estructura económica de país. Y la gente, como hay incertidumbre, cuando hay incertidumbre la gente busca diversificar sacar los capitales y resguardarlos en un lugar donde sepa que el capital hay reglas claras como los Estados Unidos", precisó.