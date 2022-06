La Libertad: asaltan a comerciante cuando se dirigía al banco y le roban S/ 15,000

Momentos de terror vivió un comerciante de ropa en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, cuando dos hampones armados lo interceptaron para arrebatarle S/ 15 mil que llevaba en una mochila hasta una entidad financiera.

Según la información obtenida, el sujeto identificado como Pedro Baca Ríos se encontraba por las vías de Orcopampa y Huaguil, en el distrito de Chugay, a las 4 a.m, dirigiéndose al banco a depositar el dinero, cuando los delincuentes lo habrían interceptado.

“Siempre voy caminando y nunca me había pasado nada. Cuando se acercaron a mí, me dijeron manos arriba, este es un atraco, no grites”, contó Baca.

Asimismo, según narró el comerciante, estos facinerosos le habían quitado su celular y otras pertenencias que portaba, haciendo un disparo al aire para amedrentarlo.

SOBRE LOS DELINCUENTES

Del mismo modo, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco no descartan que haya habido una colaboración de alguna persona allegada a la víctima, por lo que ya se estarían haciendo las investigaciones correspondientes.

“Estoy fuerte y voy a salir adelante. Es la primera vez que pasa y qué casualidad que sucedió cuando iba a depositar al banco este dinero”, finalizó.