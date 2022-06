Arequipa: más de 300 hectáreas de cultivos de papa, habas y maíz se pierden por heladas

Juan Tejada, alcalde del distrito de Madrigal, provincia de Caylloma, en Arequipa, informó que se perdieron unas 400 hectáreas de cultivos de papa, habas, maíz y arvejas, debido a las intensas heladas que se registran en la zona.

La autoridad explicó que en los últimos días las temperaturas en la localidad oscilaron durante las noches y madrugadas entre los 2°C hasta los -10°C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Piden apoyo al gobierno

“Cuatrocientas hectáreas de cultivos de pan llevar se perdieron al 100%. Si ahora yo invitaría a una autoridad, a un congresista, a mi pueblo, vería cuánto se ha perdido, lo agricultores piden apoyo al gobierno central”, dijo.

“Ni siquiera el ganado vacuno puede comer esto (pasto). Antes, si comían, se le molía (el pasto) y comían, ahora ya ni comen porque se congeló y ya no tiene sabor. El animal mismo no come, la situación es difícil”, agregó a RPP.