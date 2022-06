Mañana vence plazo para cambiar local de votación: cerca del 60 % de electores aún no lo ha hecho

En el marco de las Elecciones 2022, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma 'Elige tu local de votación' para que los más de 24 millones de ciudadanos que podrán sufragar en los comicios del 2 de octubre puedan escoger hasta tres posibles locales que facilitará la asignación de centros cercanos a sus domicilios.

Los electores que habían elegido su local de votación en las elecciones presidenciales del 2021 tienen que realizar el trámite porque se trata de un proceso nuevo -elecciones regionales y municipales- por lo que pidió a la población no confiarse, según explicó Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la ONPE.

"Lamentablemente el número no es muy pequeño: alrededor de un 60 % todavía no ha hecho su cambio de local de votación. Recomendamos que lo hagan pronto, creemos que no va a haber un problema de sobresaturación, por eso invocamos a que ingresen ahora mismo, si es posible, y elijan su local de votación", agregó.

Gutiérrez explicó que en el caso de los ciudadanos que no elijan su local de votación a tiempo, la ONPE designará los centros disponibles. Refirió que esto abre la posibilidad de que las personas tengan que desplazarse a lugares más alejados, pues los cercanos podrían estar ocupados.

PLATAFORMA DE LA ONPE

Al usar el aplicativo, se presentarán opciones de locales ubicados dentro del distrito que figura en el DNI, a menos que el ciudadano haya cambiado su domicilio en dicho documento después del 2 de octubre de 2021, cuando se cerró el padrón usado en la organización de los comicios.

No podrá seleccionarse un local en un distrito diferente al contenido en este padrón. Sobre la base de la selección (tres como máximo) que realice cada ciudadano, el organismo determinará el centro de votación al que deberá concurrir para elegir a sus autoridades subnacionales.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE?

En los últimos procesos electorales, la ONPE ha puesto a disposición de la ciudadanía este aplicativo. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, ha sido actualizado y estará disponible desde las 00 horas del 15 de mayo hasta las 11:59 p. m. del viernes 3 de junio de 2022.

La actual versión de la plataforma ofrece tres formas de elegir los tres locales, ingresando al sitio web 'Elige tu local de votación'.