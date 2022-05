Las Bambas: trabajadores anuncian marcha nacional por el derecho a trabajar

Nuevamente el sindicato de trabajadores de la empresa minera Las Bambas anunció una nueva marcha nacional por el respeto a su derecho al trabajo. La convocatoria es para este 2 de junio desde las 9 a.m. y se realizará en Lima, Arequipa y Cusco simultáneamente.

En esta ocasión, no solo asistirán los trabajadores directos e indirectos de la empresa, sino que también se unirán otros gremios y empresas del sector, los trabajadores aseguran que será la movilización más grande realizada por el sindicato hasta el momento.

SIN ACUERDOS

Durante la última reunión entre representantes de las seis comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, representantes de la minera y del Gobierno, no se llegó a ningún acuerdo debido a que las comunidades campesinas estarían proponiendo nuevas demandas no consignadas en anteriores acuerdos y habrían pedido subsanar supuestos incumplimientos que no precisan, informó la minera.

En tanto, esta paralización afecta a cerca de 9 mil puestos de trabajo que están en riesgo y más de 1,400 empresas en Cusco y Apurímac que proveían de bienes y servicios a la minera.