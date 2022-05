‘Elefante blanco’ en Tumbes: piscina de S/.14 millones está abandonada desde hace 8 años

En Tumbes, en completo abandono se encuentra la piscina olímpica del colegio emblemático El Triunfo. Esta obra que fue entregada en el año 2014 no ha sido utilizada por los alumnos debido a desperfectos en el sistema eléctrico y por encontrase en litigio entre el Ministerio de Educación y la empresa constructora.

Cerca de 1,900 alumnos se han quedado sin hacer uso de la piscina cuya inversión supera los 14 millones de soles.

ELEFANTE BLANCO

El exdirector del colegio El Triunfo, Dante Cueva, quien fue responsable de la construcción de la primera y segunda etapa de la obra. Explicó que en la entrega previa se detectó que había problemas con el fluido eléctrico, por lo que se realizó un reclamo ante el Ministerio de Educación, como no se atendió, se presentó un oficio a la Contraloría, pero tampoco se obtuvo respuesta. Posteriormente se enteraron que la obra había entrado en litigio con la empresa constructora, el cual ha durado muchos años y aún continúa.

Cueva viajó el 2020 para atender estos problemas, pero no se ha tenido hasta la fecha ninguna respuesta, pese a que también se dio a conocer al ministro de Educación. “Hasta el momento no tenemos ningún informe si el litigio sigue o no, además, ya han pasado 8 años desde que se realizó la obra y la garantía de toda construcción vence a los siete años, por lo que nos hemos visto obligados a sacar este caso a la prensa”, manifestó el exdirector de la entidad educativa.