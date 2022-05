El 31 de mayo: sindicato de empleados realizará plantón frente a las oficinas de SIDERPERÚ

El Sindicato de Empleados viene sufriendo una problemática desde hace años atrás, en el que la empresa concesionaria brasileña GERDAU se comprometió en un contrato con el estado, a una serie de mejoras en la siderúrgica. No obstante, estos acuerdos no se han cumplido afectando a los trabajadores y ocasionando un clima laboral tenso, motivando una serie de conflictos entre el Sindicato de Empleados y la empresa SIDERPERÚ.

De acuerdo a los trabajadores, desde el inicio de la pandemia el Sindicato comunicó en reiteradas ocasiones que la empresa GERDAU no contaba con los protocolos para laborar en la planta siderúrgica en plena pandemia. Se vulneró la seguridad y salud en el trabajo, y el control del covid-19. Además, hubo maltrato con las personas recuperadas del covid-19, y autoritarismo laboral, poniendo en riesgo la vida y salud de los trabajadores.

AMENAZAN CON PARALIZACIÓN DE 48 HORAS

Pese a los constantes pedidos de los trabajadores para resolver los problemas internos, no se lograron avances ni respuestas, por lo que se acordó realizar dos plantones el 23 de febrero y el 3 de mayo. Al no haber respuesta ante la situación que atraviesa el sindicato se decidió realizar un tercer plantón el próximo 31 de mayo en la ciudad de Lima ante las oficinas de SIDERPERÚ – GERDAU y también frente a la embajada de Brasil y de no ser atendido la plataforma laboral se impulsaría una paralización de 48 horas.