Trujillo: dictan 9 meses de prisión preventiva para acusado de asesinato a Solange Aguilar

Se dictó nueve meses de prisión preventiva contra Pedro Tacanga Roña, acusado de asesinar el pasado 9 de marzo a su expareja y madre de su hijo, Solange Aguilar Vega, de 21 años, tras haberla empujado de su departamento ubicado en el octavo piso de un edificio en Trujillo.

Este variación en la sentencia se habría dictado por la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, luego que en primera instancia se le dictara comparecencia restringida al acusado.

Asimismo, Américo Aguilar, padre de la víctima, expresó su lamento por la primera sentencia que dejó en libertad a la ex pareja de su hija, sin embargo aseguró que confía en la capacidad de la Policía Nacional para capturar al acusado en el menor plazo de tiempo posible.

“El día que mataron a mi hija hubo muchos policías y para la reconstrucción un montón de policías que resguardaban a Pedro Tacanga; ahora pedimos al general que también se disponga de una fuerza parecida para capturarlo”, señaló Aguilar para un medio local.

Del mismo modo, Aguilar anunció que le resulta sospechoso que pasado tres meses desde la muerte de su hija, no existan pericias o algún informe sobre la necropsia del cadáver y la responsabilidad del acusado.

“Hasta el momento no tenemos el resultado toxicológico del acusado, tampoco nos han pasado las pericias practicadas en Medicina Legal. Las uñas de mi hija fueron cortadas durante aquellos exámenes y no sabemos el porqué; he consultado con muchos especialistas y me refirieron que eso es muy extraño, solo esperamos que todo esto no sea para ocultar las pruebas que incriminan al acusado”, acotó.

SOBRE EL MENOR

Américo Aguilar, padre de la víctima, aseguró que el menor, hijo de la víctima y Pedro Tacanga, se encontraba en custodia de su hija Karen Aguilar, con quien vivía Solange

“Afortunadamente el bebé se encuentra bien. Pasa mucho tiempo conmigo, sus tíos, sigue mucho a mi hijo Julio, a quien ve como su verdadero padre. En el Día de la Madre lo llevamos a visitar la tumba de su mamá, algo muy triste porque aún nos genera mucho dolor”, finalizó.