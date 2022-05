Universidad Nacional de Cajamarca: toman campus en protesta por presuntos actos de corrupción

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, tomó esta madrugada el campus en protesta por los presuntos actos de corrupción en el que estarían involucrados sus autoridades.

Denuncian que el rectorado hizo un pago irregular de 52 mil soles a un funcionario y que en la licitación para elegir un proveedor de alimentos para el comedor universitario hubo fraude, entre otros casos.

Estudiantes quieren dialogar con el rector

Los protestantes indicaron que la medida será por 24 horas. Hasta el momento, el rector, Berardo Escalante, no ha llegado al lugar para dialogar con los alumnos y buscar un acuerdo para suspender la medida.

Los universitarios que no acataron la protesta y no aprueban la toma del local de la universidad mostraron su incomodidad ya que no podrán acceder a los servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y cena).