Comunidad de Fuerabamba a Aníbal Torres: "No somos secuestradores"

Una vez más la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo por el conflicto en Las Bambas se frustró tras el retiro intempestivo del primer Aníbal Torres, bajo el argumento que debía de atender otros problemas del país.

Durante los pocos minutos que estuvo Torres, los comuneros de la zona increparon al premier tras sus polémicas declaraciones en la que deslizó que de llegar a viajar a Apurímac para solucionar el conflicto social podría ser víctima de "secuestro".

NO SOMOS SECUESTRADORES

Fue el dirigente de Fuerabamba, Edison Vargas, quien le dijo al premier Torres que "no son secuestradores". "No somos majaderos, no somos secuestradores, nosotros vivimos de la agricultura", señaló.

En otro momento de la cita, los comuneros mostraron bombas lacrimógenas que, según aseguran, fueron usadas en su contra.