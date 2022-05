Asociaciones de pacientes se pronuncian sobre reglamento de la Ley Nacional de Cáncer

Fiscalización: Existen plazos, pero no sanciones: si bien se garantiza el acceso a tratamientos oncológicos no considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) y se dictan periodos de respuesta para los funcionarios encargados de evaluarlos, se carece de sanciones para aquellos que no cumplan con los plazos. En consecuencia, las instituciones pueden incumplir con los plazos sin ningún problema.