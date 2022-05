14 escolares peruanas viajarán a la NASA gracias a iniciativa “Ella es Astronauta”

Las estudiantes que se habrían convertido en un ejemplo para sus compañeros en sus centros de estudio, fueron seleccionadas por por la fundación ‘She is Astronaut’ para convertirse en la primera tripulación de niñas escolares que visitará las instalaciones del centro de investigación de la NASA.

A través de una ceremonia, Rosendo Serna, actual ministro de Educación, y Luis Alberto Quintanilla, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, felicitaron el logro alcanzado por los escolares, a quienes se les otorgó un diploma como reconocimiento.

Asimismo, Serna no pudo evitar mostrar el agradecimiento a la fundación She is Astronaut, por la oportunidad que se le brinda a las escolares peruanas, permitiéndoles ampliar sus conocimientos, adquiriendo nuevos aprendizajes y formas de entender el mundo creciente.

LAS SELECCIONADAS

De estas 14 niñas, 11 serían provenientes de la ciudad de Lima, mientras 3 de ellas habrían sido seleccionadas de los departamentos de Arequipa y Cusco.

Donde se encuentra a Alessia Paredes (15), Valeria Martínez (15), Keyla Zevallos (15), Sophia Barboza (13), Zoila Cueva (15), Cielo Espinoza (15), Niurka Leiva (15), Gabriela Quispe (14), Andrea Huaranga (15), Mitca Arellano (15) y Jimena Terán (11).

"Sabemos que ser mujer en el mundo de la ciencia es difícil. Somos pocas las que aceptamos este reto. Yo creo en la capacidad de las mujeres y que no le debemos nada a nadie. Está en la educación la clave para que más mujeres seamos más protagonistas en el mundo de la ciencia", señaló la escolar Keyla Zevallos de 15 años.