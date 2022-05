Denuncia sobre supuesto fraude electoral: es "una falacia absoluta", dice el titular del JNE

La denuncia sobre un supuesto fraude electoral durante las elecciones generales 2021 es una "falacia absoluta" y "una mentira feroz". Así lo dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas. En ese sentido, cuestionó las declaraciones de Zamir Villaverde, quien, advirtió, ha sembrado dudas sobre la actuación del sistema electoral.

"No se a quién está queriendo favorecer al sembrar dudas y hablar de corrupción respecto del Presidente del JNE y del sistema electoral, el señor (Villaverde) cambia de versiones como quien cambia de ropa y con solo su dicho ha logrado la atención de la prensa", indicó.

De igual forma, Salas Arenas expresó que el investigado empresario dice una mentira que podría no traerle consecuencias porque en la realidad no existe ninguna denuncia en su contra. "¿Cómo se va a convertir en colaborador eficaz de un hecho que no se le imputa?", se preguntó.

NIEGA FRAUDE ELECTORAL

El titular del JNE explicó que realizar un fraude electoral requeriría movilizar más de 15 000 actas para poder cambiar los resultados. De otro lado, rechazó haber recibido dinero que provenga de fuente ilícita o de otro origen que no sea sus retribuciones como juez y como docente de universidades.