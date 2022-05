Tacna: pareja de extranjeros acuchilla a una joven que se negó a darles limosna

En la ciudad de Tacna, una joven de 26 años fue atacada anoche a cuchillazos por una pareja de colombianos. Ellos, minutos antes, insistentemente le habían pedido limosna y al recibir una negativa la agredieron. El suceso se registró en la avenida 200 Millas.

Los atacantes han sido identificados como Andrés Valencia (23) y María Romero (25). Fueron detenidos por agentes de la comisaría de Augusto B. Leguía, los foráneos serían denunciados por los delitos de lesiones graves contra la agraviada de iniciales F. R. Ch.

Deberían sacarlos del país

Tras el ataque la mujer fue llevada al hospital Hipólito Unanue, presentaba cortes en el brazo izquierdo y en otras partes del cuerpo. Los médicos prefirieron que permanezca internada por 24 horas para realizarle diferentes exámenes, aunque su vida no corre riesgo.

“Me exigieron una limosna, pero al no acceder fui atacada con arma blanca, no creí que iban a reaccionar así. Espero que las autoridades no los suelten y estén tras las rejas, son un peligro, deberían sacarlos del país”, dijo la joven entre lágrimas, informa El Popular.