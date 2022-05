Contraloría hizo más de 300 intervenciones y reveló 193 hechos irregulares en entidades de Amazonas

Como resultado del despliegue del Megaoperativo de Control en Amazonas que se inició el 26 de octubre último, la Contraloría General detectó 193 hechos irregulares en la gestión de las entidades públicas de la región, identificando la existencia de responsabilidad en 65 funcionarios y/o servidores públicos, involucrados en presuntos actos de inconducta funcional y uso indebido de recursos públicos.

Durante la presentación virtual de los resultados y rendición de cuentas, ante autoridades de la región, congresistas y representantes de la sociedad civil, el Vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, Luis Robas, informó que dichos resultados forman parte de las 333 intervenciones desplegadas en entidades del Estado de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, desde octubre de 2021, con lo que se superó en 121 % la meta inicial programada.

La nueva estrategia de control con enfoque territorial, permitió que auditores y especialistas provenientes de todo el país ejecutaran en Amazonas un total de 234 servicios de control, en la modalidad de simultáneo y posterior, lo que resultó en un incremento de 118% más de lo programado.

Los servicios de control que permitieron detectar los hechos irregulares fueron 186, y se realizaron en las modalidades de servicios de control específico (12), acciones de oficio posterior (171) y auditorías de cumplimiento (2) y auditoría de desempeño (1). Ello significó que se observaran S/ 37 millones de recursos públicos, lo cual también significó un perjuicio económico de S/ 6 millones.

En esa línea, se identificó a funcionarios, directivos y servidores públicos con presunta responsabilidad penal (47), civil (37) y/o administrativa (53), quienes pertenecen a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales (municipios provinciales y distritales); debiendo precisar que varios de los involucrados se encuentran comprendidos en más de una presunta responsabilidad.

La presentación de los resultados del Megaoperativo de Control en Amazonas se realizó de modo virtual y convocó la participación de más de 300 funcionarios públicos, entre autoridades del gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, además de integrantes de la sociedad civil organizada, del Sistema Nacional de Control y público en general.

Resultados del control simultáneo

Durante el Megaoperativo de Control Amazonas se realizaron 48 servicios de control simultáneo, los que permitieron advertir 107 situaciones de riesgo, de las cuales 47 fueron resueltas por los gestores públicos o están en proceso de implementación de las medidas para superar los hechos alertados por las comisiones de control, las que harán el seguimiento a las medidas correctivas adoptadas.

De los servicios simultáneos, 19 corresponden a visitas de control, 10 orientaciones de oficio y 19 a servicios de control concurrente. El Megaoperativo en esta región se inició el 26 de octubre de 2021 y participaron 76 auditores y especialistas de todo el país, quienes se desplazaron a las 7 provincias y 80 distritos (100%) de Amazonas.

Principales hallazgos del megaoperativo

Dirección Regional de Educación Amazonas

En una Auditoría de Cumplimiento se detectó un perjuicio de S/ 2 111 039, debido a que trabajadores de la entidad a través de medios informáticos vulneraron y manipularon la información de los resúmenes de planillas de los titulares activos, relacionada a los descuentos a servidores de la DRE Amazonas, en el Sistema Único de Planillas (SUP), desde enero de 2016 a junio de 2020, para favorecer a dos empresas que brindaron servicios de capacitación a personal de la entidad.

Se identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en ocho (8) exfuncionarios, tres (3) funcionarios, un (1) exservidor y cinco (5) servidores públicos.

Dirección Regional de Salud Amazonas

En un Servicio de Control Específico se detectó un perjuicio de S/ 96 345, debido a que funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Salud Amazonas (DIRESA) identificaron, validaron y aprobaron el pago de una bonificación extraordinaria por COVID-19 a 38 trabajadores que desempeñaban cargos administrativos y/o directivos, a quienes no correspondía la bonificación, por no cumplir con los criterios, según la norma aplicable. Se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en dos servidores y un exfuncionario de la entidad

Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud)

En otro Servicio de Control Específico se detectó un perjuicio de S/ 1 298 000, en la adquisición de la planta generadora de oxígeno medicinal adquirida para el hospital I Higos Urco de Chachapoyas, la cual esta conformada por dos compresores que no pueden llenar la capacidad de los balones de oxígenos requeridos, incumpliendo de esta manera con las especificaciones técnicas. En este caso, la comisión identificó la presunta responsabilidad civil y administrativa a cuatro trabajadores, entre funcionarios y servidores.

PROVIAS Nacional

En un servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Control Concurrente se advirtió deterioros o fallas en la infraestructura vial de la ruta N° 1 del corredor vial que interconecta 9 distritos ubicados en las provincias de Utcubamba y Luya, tales como: baches; colmatación en cunetas, alcantarillas y badenes; derrumbes; erosión de calzada en zonas de alcantarillas; erosión de talud inferior, etc., las cuales han sido identificadas en 122 sectores (progresivas) de la ruta N° 1 del corredor vial y ponen en riesgo la transitabilidad y seguridad de los usuarios.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)

Además, mediante otro Servicio de Control Concurrente se alertó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que el supervisor no estaría verificando que el concesionario del proyecto de telecabinas de Kuélap cumpla con las medidas de seguridad establecidas en el Plan de Conservación del 2021 y el programa de manejo de sustancias químicas del Estudio de Impacto Ambiental.

Además, la comisión de control identificó, durante una visita de inspección física, que las alarmas contra incendios y el sistema de video vigilancia ubicados en la estación de embarque se encontraban inoperativos; las grabaciones de video vigilancia sólo son almacenadas por 15 días y no por 30 días como establece el Plan de Conservación 2021 y que en la estación de embarque no existe señalización de “salida de emergencia”. Estos hechos afectan el servicio brindado a los usuarios y la seguridad de las personas, así como del uso de los recursos del MINCETUR, que retribuye al supervisor por un servicio que no presta conforme al contrato.

Evaluación de denuncias

Durante el Megaoperativo de control también se superó la meta de denuncias ciudadanas atendidas, las cuales sumaron 56, lo que representó el 170% de la meta programada (33).

Asimismo, se realizaron 43 actividades transversales de integridad y prevención como las audiencias públicas virtuales, charlas de sensibilización, cursos “El control social en tus manos”, entre otros.

Los informes elaborados como resultado del Megaoperativo de Control en Amazonas están publicados en el Buscador de Informes de Servicios de Control<https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html> del portal institucional www.gob.pe/contraloria<http://www.gob.pe/contraloria>

En tanto, la relación de personas con presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativa se encuentra en: https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/