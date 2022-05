Chiclayo: niño 12 años resultó con graves heridas tras ser atacado por un perro Pitbull

En Chiclayo, un niño que había ido a visitar a su abuela junto a su madre fue atacado por un perro pitbull. El menor sufrió graves heridas en las piernas y los brazos. Los familiares del adolescente denuncian que el dueño del can se ha desentendido de los gastos médicos.

Según los vecinos, el sujeto, Willy C., criaría varios perros de la misma raza para luego comercializarlos. Además, no sería la primera vez que estos animales atacan, porque ya hubo quejas de los padres de otros infantes, pero el sujeto no hace caso a las denuncias en su contra.

Duelo del perro no da la cara

La progenitora del infante exige a las autoridades que se haga justicia porque el perro pitbull pudo causarle la muerte de su hijo. Además, pide que el propietario dé la cara y no se esconda cuando es requerido por la policía, ya que hasta el momento no se hace responsable.