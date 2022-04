El 57% del empleo en el centro del Perú depende de la minería, según estudio de IIMP y CCD

El 57% de la población en regiones del centro del Perú (Lima provincias, Junín y Pasco) se beneficia de la minería, así lo indica el estudio Impacto económico y social de la minería en el Perú Central-Perspectiva histórica y visión hacía el futuro.

El estudio presentado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), detalló que 1.4 millones de personas se benefician de la actividad minera a través de empleo directo e indirecto (367,000 personas) y familiares de los trabajadores (1′101,000).

Asimismo, el análisis resaltó el alto alcance que tiene la industria. En Pasco, el 90% de la población se beneficia del empleo que genera la actividad. En Junín, el impacto llega al 53% de la ciudadanía, mientras en Lima, donde se considera a las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, el beneficio es para el 54% del pueblo.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Según el estudio, la minería ha contribuido a reducir la pobreza en 18 puntos porcentuales en las regiones que abarca el análisis, pasando del 52% en el 2001 a 34% en el 2020.

“Ello ha sido impulsado por aspectos adicionales a la generación de empleo como la inversión minera, que superó los US$ 13,600 millones en los últimos 20 años: más US$ 3,100 millones en Lima Provincias, más de US$ 2,700 millones en Pasco y más de US$ 7,600 millones en Junín”, así lo precisó el Centro para la Competitividad y Desarrollo en el informe desarrollado en el marco de actividades de Rumbo a Perumin.

A ello, se suman los aportes por canon y regalías que en los últimos 20 años han representado para estas regiones un acumulado que supera los S/ 6,400 millones. De ello, más S/ 1,600 millones fueron para Junín, S/ 2,700 millones para Pasco y S/ 2,100 millones en Lima Provincias.

“Cifras de esta magnitud acumuladas por estas regiones equivalen a la construcción de 45 hospitales o a la instalación de 2,540 plantas de oxígeno”, sostuvo el economista Rudy Laguna, director del CCD.

MINERIA MODERNA

En tanto, el presidente de Rumbo a Perumin, Miguel Cardozo, resaltó la necesidad de fomentar el desarrollo de una minería moderna y responsable en las regiones del centro del país para que esta continúe siendo determinante para el bienestar de la población.

Desde esa perspectiva, recordó que estas regiones cuentan con una cartera de inversión que suma un valor total de US$ 2,341 millones. Se trata de los proyectos Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones), Ariana (US$ 140 millones) y Shalipayco (US$ 91 millones) en Junín; Planta de Cobre Río Seco (US$ 410 millones) en Lima; y el proyecto Yumpag (US$ 81 millones) en Pasco.