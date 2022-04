Ministro Chávarry por muerte en protestas: “Nosotros no vamos a apañar estos casos”

Tras las protestas a nivel regional, el Gobierno no encubrirá alguna irresponsabilidad por parte de un funcionario público que haya estado involucrado en la muerte de ciudadanos. Así lo afirmó hoy el ministro del Interior, Alfonso Chávarry. Precisó que el Ministerio Público realiza los peritajes del personal que participó en los bloqueos de carreteras.

“Hay una investigación sobre el particular y si ha habido, en cuanto a la muerte, alguna responsabilidad de algún policía de acuerdo a las investigaciones, nosotros no vamos a apañar estos casos, vamos a denunciar, porque en nuestra conciencia quedaría una muerte y eso como ministro yo no lo voy a permitir”, dijo a la prensa.

NO HAY VÍAS CERRADAS AL TRÁNSITO

“Si ha habido alguna responsabilidad en algún funcionario se determinará y se denunciará ante la justicia para que sea juzgado”, refirió el ministro. Asimismo, aseguró que actualmente ninguna vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular, pero sí existen conflictos sociales en Moquegua y la mina Las Bambas (Apurímac).