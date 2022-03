Bono S/ 210 se pagará hasta hoy 31 de marzo: ¿quiénes pueden cobrar el subisidio?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que más de 2 millones de trabajadores del sector privado ya cobraron el bono de S/ 210. Se estima que hasta la fecha se ha logrado pagar al 82 % del total de beneficiados, quienes recibieron los depósitos en sus cuentas de BBVA, Scotiabank, Banbif, BCP, y Interbank.

La institución indica que actualmente ya se cumplió al 100 % la atención a los trabajadores privados que fueron validados mediante las entidades financieras. Sin embargo, precisan que aún falta que cerca de 500 mil colaboradores puedan hacer efectivo el cobro del bono en las agencias del Banco de la Nación.

Si te correponde cobrar por ventanilla de la entidad estatal recuerda que hay una fecha límite. Los trabajadores solo tienen plazo hasta hoy jueves 31 para recibir el pago. A partir del 1 de abril, EsSalud deberá iniciar el extorno de los montos no desembolsados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

¿PUEDO COBRAR EL BONO?

- Los trabajadores del sector privado podrán conocer si les corresponde el bono ingresando sus datos en la web: https://bono210.essalud.gob.pe/#/consulta

- Dentro del link indicado deberás ingresar tu número de DNI y el dígito verificador de este, el cual encuentras en la esquina superior derecha de tu documento.

- Luego deberás hacer clic en ‘No soy un robot’ y aceptar la política de confidencialidad y tratamiento de datos personales.

MODALIDADES PARA COBRAR

Inicialmente se depositó el bono en las cuentas bancarias de algunos trabajadores afiliados a BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, y Banbif. Ahora no solo se está pagando directamente en las cuentas bancarias, sino también se ha establecido el pago en el Banco de la Nación para un grupo de beneficiarios.

SI AÚN NO ME PAGAN: ¿QUÉ HAGO?

Si tienes dudas sobre el proceso o no has recibido el dinero pese a que ya pasó tu fecha de pago puedes comunicarte con EsSalud a través del correo electrónico bono210@esaalud.gob.pe, o llamando al teléfono: +51 (1) 230 35 40. No es necesario que realices algún trámite para recibir el bono de S/ 210.