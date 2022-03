Lambayeque: Colegio no podrá iniciar sus clases porque no terminaron las obras

Otro problema se registra en este inicio de clases en lo que se refiere a las escuelas. El Colegio nacional José Quiñonez de Chiclayo no podrá reiniciar sus clases presenciales y no es por un contagio Covid 19, en vez de eso el problema se debe a que no han culminado las obras de reconstrucción de la institución educativa que se debió entregar el 19 de enero de este año.

El problema con los vecinos

Artemio Linares, El director del colegio, responsabilizó al municipio por no haber tomado las precauciones ya que, al no haber clases, esta perjudicando a más de 100 niños y que una gran parte de ellos no cuenta con un aparato tecnológico para ingresar a las clases virtuales.

Esto dijo el ingeniero a cargo de esta obra mencionó lo siguiente a un medio de comunicación, “a mí me entregaron un diseño original y lamentablemente hay un problema social con los vecinos y la construcción de lo faltante”.

Consultados por este problema, los vecinos de la zona mencionaron que el espacio fue dado por la municipalidad para que se haga un parque. “Nuestra disconformidad es porque esto ha sido declarado una zona de alto riesgo determinado por Defensa Civil. No estamos en contra de la educación”, concluyeron.