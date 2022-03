Huánuco: estudiante de 16 años se arroja de mototaxi para evitar ser secuestrado

Al darse cuenta que su vida corría peligro, un adolescente de 16 años no dudó en arrojarse de un mototaxi en movimiento. El escolar iba de su casas a su colegio, y tomó esa decisión cuando el conductor se desvió de la ruta y no le respondía al menor, quien le preguntaba por qué había hecho eso.

El estudiante entró en pánico cuando el mototaxista aumentó la velocidad pese a sus reclamos, por lo que decidió arrojar, el muchacho del colegio San Agustín pudo salvar su vida pero terminó con múltiples lesiones, el suceso se produjo el último 23 de marzo en horas de la mañana.

Su padre es policía

Los vecinos de los jirones Sarita Colonia y Augusto Figueredo, al escuchar las quejas del estudiante por el golpe tras la caída, acudieron a auxiliarlo, pero les fue difícil alcanzar al mototaxista que se dio a la fuga, inmediatamente fue trasladado a un nosocomio cercano.

“Nos contó que intentó decirle al sujeto que se detuviera porque no lo estaba llevando a su colegio, pero aceleró y no lo dejó bajar. Su padre es efectivo de la Policía Nacional del Perú y no tiene problemas con nadie, la verdad no entendemos qué pasó”, señaló un familiar del escolar.