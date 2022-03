Madre de Dios: Mafia habrían asesinando a Defensor Ambientalista

En el departamento de Madre de Dios en la zona conocida como La Pampa del distrito de Inambari, provincia de Tambopata ha ocurrido un hecho terrible. El defensor ambiental de la Reserva Nacional de Tambopata, Juan Julio Fernández Hanco (59), fue asesinado, de dos disparos, por sicarios que presuntamente fueron contratados por líderes de la mafia de la minería ilegal.

Como fueron los hechos

Fue herido gravemente cuando se encontraba celebrando un evento en su vivienda, ubicada a la altura del kilómetro 107 de la carretera Interoceánica. El era hermano de uno de los coordinadores del Comité de Gestión de dicha área natural protegida, Germán Fernández.

“Esos sujetos son invasores. Sicarios contratados por mineros ilegales. Mientras la minería ilegal esté en Nueva Arequipa, todos los días van a haber muertos. Este lugar deberían declararlo en emergencia. Todos los días muere gente aquí”, mencionó el hermano de la víctima al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

Ya venía siendo amenazado junto a su familia

Su hermano, narró que desde estuvo en este importante cargo de su comunidad, ha venido recibiendo, junto a su familia, una serie de amenazas, que hoy, esta organización criminal lo pudo culminar. Solicitó que gobierno nacional intervenga para poner mano dura a la minería ilegal que hace lo que quiere en esta zona.

“Todos los días recibo amenazas. Vienen a la puerta de mi casa y efectúan disparos al aire. Siempre he luchado contra la minería ilegal en toda la zona de amortiguamiento, pero allí no hay control. Hay policías que no trabajan, y es por eso que no los pueden sacar de allí”, dijo la hermana de Germán.