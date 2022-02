Pacientes con cáncer preocupados por inestabilidad en el Minsa

Las asociaciones que integran la Alianza Nacional Contra el Cáncer, manifestaron su preocupación, puesto que el cambio de ministro de Salud podría retrasar la publicación del reglamento de la Ley Nacional de Cáncer que ya se encontraba casi listo.

“Después de medio año de la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer, aún no puede ser aplicada, pues no se ha publicado su reglamento, lo cual significa que es letra muerta, no existe”, señalaron mediante un comunicado.

“El Ministerio de Salud anunció, durante el Día Mundial Contra el Cáncer, que se publicaría el reglamento la próxima semana. Sin embargo, el cambio de autoridades nos genera una gran incertidumbre, es necesario que se tenga continuidad con lo avanzado en la promulgación del reglamento”, se agrega.

Además, a través de sus redes sociales, reclamaron la actualización del Listado Complementario de Medicamentos Oncológicos, a cargo de Digemid, que ya tiene un año de retraso. De acuerdo a su pronunciamiento, el actual desabastecimiento de medicinas es tan grave que impide a muchos continuar con su quimioterapia, lo que afecta a 175 000 pacientes, mencionaron.