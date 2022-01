César Acuña: "No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí estoy en contra de la difamación"

El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó no estar arrepentido de haber iniciado un proceso judicial contra el periodista Christopher Acosta, a quien el Poder Judicial condenó junto al editor Jerónimo Pimentel por difamación agravada por ser autor del libro 'Plata como Cancha'.

"No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí estoy en contra de la difamación", indicó en entrevista con Willax TV.

Acuña Peralta explicó que la decisión de denunciar a Christopher Acosta y a la editorial en febrero del 2021 cuando apareció el libro 'Plata como cancha' se dio porque "el honor de una persona tiene que estar más allá de la libertad de expresión".

"Más que la política para mí, y me han dicho 'señor Acuña se está enfrentado con el periodismo y le va a afectar políticamente', lo tengo claro, más que la política, más que la Presidencia es mi nombre, son 69 años de vida, tengo familia, hijos, nietos, amigos", aseguró.

ACUÑA INDIGNADO

César Acuña aseguró sentirse indignado luego de leer el libro 'Plata como cancha' y señaló que no comprende cómo el periodista escribió una obra sobre él, basándose en "dichos de terceras personas" sin haber comprado su veracidad.

"Me hubiera llamado, me hubiera dicho 'quiero que usted me explique porque voy a escribir en el libro', yo le hubiera aceptado una conversación con él. Él anda diciendo que habló conmigo y yo te digo que nunca habló conmigo, nunca me llamó por teléfono. Debe ser porque este joven, que ahora es periodista, desde el 2007 cuando fui candidato a la Municipalidad de Trujillo, él trabajaba en Correo y siempre sacaba artículos contra mi candidatura y luego contra la gestión municipal. Realmente es indignante", dijo.

Asimismo, Acuña aprovechó para negar algunos pasajes del libro 'Plata como cancha'. Indicó que nunca hubo plagio en su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, y que no conoció a Vladimiro Montesinos o asistió a la sala del SIN.

"Me sorprende que mucha gente crea que todo lo que logro, todo lo que consigo es porque tengo dinero (...) No sé por qué la gente se le ha metido en la cabeza que todo es comprar y comprar y no se dan cuenta que todo lo que he logrado es de forma lícita, sin hacer daño a nadie, sin perjudicar a nadie, sin comprar a nadie, solo haciendo las cosas correctas, pero para otras personas todo lo que ha conseguido César Acuña es porque ha comprado personas, cosa que es injusto", agregó.