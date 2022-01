Ley Nacional del Cáncer: Minsa aún no termina su reglamentación

Mejorar la asignación y ejecución del presupuesto en cáncer . Debería evaluarse la creación de un fondo de alto costo que permita a todos los peruanos tener la misma cobertura. Su existencia evitaría que el presupuesto no ejecutado regrese al MEF y pueda acumularse año a año en beneficio de más pacientes.

Optimizar el proceso de aprobación para los medicamentos oncológicos que no están considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), ni en las listas complementarias. Pese a las exoneraciones tributarias que tienen los productos oncológicos, las barreras burocráticas impiden su incorporación rápida al PNUME. Además, el proceso actual no tiene plazos definidos ni es transparente, puesto que la sociedad civil no puede conocer el avance del mismo.