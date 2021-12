Junín: solo el 9% de población objetivo cuenta con tercera dosis

La región Junín ya cuenta con un total de 851 mil 835 personas cuentan con las dos dosis contra la COVID-19, pues esto representa el 74.38%, en la región. Sin embargo, Alina coca Pizarro, coordinadora regional de la Estrategia de Inmunizaciones de la dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, existen solo 104 mil 812 de personas, que ya cuentan con la tercera dosis, esto representa el 9.15%.

En ese sentido, Coca Pizarro manifestó que: “Son cifras hasta el 22 de diciembre. La meta es inmunizar a 1′145.214 personas. Hay un porcentaje inferior de personas con tercera dosis, por lo que, hasta el 31 de diciembre se intensificará la atención en los diferentes puntos de vacunación y se exhorta a los ciudadanos a acudir por su dosis de refuerzo, ya que está aumentando los casos de COVID-19 y más de la variante ómicron que es letal. Los más perjudicados serán las personas que no tienen ninguna dosis y peor si tienen comorbilidades”.

Es así que la provincia de Yauli tiene un 93.89% de ciudadanos con la 1ra dosis, 89.44% con la 2da dosis y 13.14% con la 3ra dosis; Huancayo (1ra dosis 92.44%, 2da 82.28% y 3ra 10.01%), Jauja (1ra 86.13%, 2da 80.92% y 3ra 13.46%), Tarma (1ra 88.39%, 2da 80.69% y 3ra 12.22%), Junín (1ra 86.15%, 2da 79.58% y 3ra 12.54%), Chupaca (1ra 87.96% 2da 77.67% y 3ra 8.75%), Concepción (1ra 77.73%, 2da 66.23% y 3ra 8.01%), Chanchamayo (1ra 81.25%, 2da 65.7% y 3ra 7.54%) y Satipo (1ra 65.17%, 2da 48.60% y 3ra 3.39%).

No obstante, la coordinadora regional remarcó, que: “Es importante que la población acuda por su tercera dosis contra la COVID-19, para recuperar la efectividad. Se sabe que luego de seis meses de la aplicación de la segunda se pierde efectividad contra la enfermedad. Además, ahora el Ministerio de Salud (Minsa) decidió adelantar de 5 meses a 3 meses la aplicación, porque está demostrado que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta 75% de protección frente a estas variantes”.

Asimismo, Coca Pizarro, exhortó a la población a seguir poniendo en practica las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia. No obstante, dijo que, “el 24, 25 y 26 se observó aglomeración en los establecimientos. Se debe exigir el carnet de vacunación y no dejar de lado las disposiciones del Gobierno Central. La única manera de reducir los contagios es completando la vacunación”.