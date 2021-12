Navidad 2021: estos son los mejores villancicos para escuchar en fiestas

Es parte de la tradición pasar estas fiestas navideñas no solo decorando nuestros hogares con los motivos rojos y verdes, sino también escuchando los tradicionales villancicos navideños. En esta nota conozca algunas de las mejores canciones para compartir estas fiestas en familia.

VILLANCICOS PERUANOS

Uno de los mejores grupos cantando villancicos son, sin duda, los Toribianitos. Este grupo tiene una larga trayectoria musical, pues fue creado en 1971 y aún hoy siguen regalándonos hermosas piezas. El coro de niños usa música andina y se han convertido parte de la cultura popular peruana.

Entre sus mejores canciones están Navidad, Cholito Jesús, Los peces en el río, Popurrí de Navidad; Alegría, alegría, alegría; Huepa eh, huepa eh, entre otros.

Otros grandes artistas peruanos que han prestado sus voces para cantar a su estilo musical los clásicos villancicos son: Juan Diego Flórez, el reconocido tenor peruano que lanzó un CD con doce canciones como Noche de paz”, “Burrito sabanero”, “Rodolfo el reno”, “Jingle bells”, entre otros títulos que fueron interpretados por niños y jóvenes de la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil de Sinfonía del Perú.

Eva Ayllón, la criollísima, sacó un disco con algunos clásicos navideños que combinó ritmos afroperuanos, entre los más destacables están sus versiones de “Blanca Navidad”, “Noche de paz”, “Ven a mi casa esta Navidad”, “Ave María”, “Portal de Belén”, “Navidad” y “El tamborilero”.

La ganadora de tres premios Grammy, Susana Baca, también compartió un amplio repertorio de villancicos en su concierto virtual gratuito “a capella”, entre sus interpretaciones resalta “Arrollamiento” que es una canción de cuna que celebra la llegada de Jesús.

VILLANCICOS INTERNACIONALES

Algunas canciones se han vuelto íconos internacionales de la navidad, como la reconocida Jingle Bells de Frank Sinatra, Blanca Navidad de Luis Miguel, Jingle Bell Rock de Chayanne y también All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

Otras buenas interpretaciones que no deben faltar en su lista de música para estas fiestas son: We wish you a Merry Christmas (The Disney Holiday Chorus), el Tamborilero (Raphael), Rudolph the red nosed (John Denver), Christmas Carol (Bing Crosby) y, por su puesto, el playlist Christmas de Michael Bublé.

Con información de Prom Perú, Canal IPE y El Mundo.