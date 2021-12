Ómicron en Perú: estos son los nuevos aforos dispuestos para actividades comerciales

A fin de evitar la expansión de la variantes de la COVID-19 en el país, las autoridade modificaron los aforos que se tenían establecidos hasta enero de 2022. Foto: Andina.

El Gobierno modificó los aforos que se tenían establecidos hasta enero, debido al aumento de casos de la variante ómicron en el Perú.

El Decreto Supremo N° 186-2021-PCM redujo la capacidad de ingreso en centros comerciales, supermercados, restaurantes y farmacias hasta el 16 de enero.

Nivel de alerta moderado

Las zonas de alerta moderada (incluyen a Lima y Callao) tendrán los siguientes aforos:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 60% (antes 80%)

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60% (antes 80%)

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60% (antes 80%)

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60% (antes 100%)

Casinos y tragamonedas: 50% (antes 50%).Cines y artes escénicas: 60% (antes 80%)

Bancos y otras entidades financieras: 60% (antes 80%)

Templos y lugares de culto: 60% (antes 80%)

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 60% ( antes 80%)

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 60% ( antes 80%)

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 60% ( antes 80%) .

Eventos empresariales y profesionales: 60% ( antes 80%)

Peluquería y Barberia: 60% (antes 60%)

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60% (antes 60%)

Coliseos (vacunados con 2 dosis):40% (antes 40%).

Gimnasios: 60% (antes 60%)

Estadios deportivos (vacunados con 2 dosis): 30% (antes 30%)

El horario de toque de queda rige en este caso desde las 2 AM hasta las 4 AM de lunes a domingo, aplica hasta el 16 de enero, exceptuando el viernes 24 y viernes 31 de diciembre cuando el el toque de queda en estas provincias será desde las 11 PM hasta las 4 AM.

Además los establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, a excepción de Lima y Callao, donde deben cerrar al menos dos horas antes. Se podrá realizar transacciones por medios virtuales, delivery y recojo en local para restaurantes y afines en los horarios establecidos.

Nivel de alerta alto

Las provincias de Bagua, Chepén, Concepción, Huamanga, Huancavelica, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Talara y Virú se mantienen en nivel de alerta alto. Aquí el toque de queda inicia desde las 11 PM hasta las 4 AM de lunes a domingo hasta el 16 de enero. Los aforos aquí son: