Gobierno amplía estado de emergencia nacional por un plazo de 31 días

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que durante la última reunión del Consejo de Ministros se ha decidido ampliar el estado de emergencia nacional por un plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de enero.

Además, Cevallos indicó que se aprobaron algunas medidas restrictivas más por 15 días y precisó que para las provincias con nivel de alerta moderado, el toque de queda será desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m., mientras que en las 11 provincias con nivel de alerta alto será desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. Asimismo, en el caso de provincias de alerta moderado se van a reducir los aforos.

Respecto a los viajeros, precisó que se ha suspendido hasta el 16 de enero el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes, procedentes de la República de Sudáfrica o de la República de Botsuana o que hayan realizado escala en estos lugares en los últimos días.

CARNET DE VACUNACIÓN OBLIGATORIO

El carnet de vacunación seguirá siendo obligatorio para que las personas mayores de 18 años accedan a espacios cerrados. De igual forma, en el servicio de transporte interprovincial los pasajeros solo podrán abordar si acreditan sus dos dosis de vacunación o una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas.

Así también, los pasajeros de transporte urbano terrestre deben prestar su certificado de vacunación, tanto como el conductor y su ayudante o cobrador.

¿DÓNDE ME PUEDO VACUNAR CONTRA EL CORONAVIRUS?

Si usted aún no ha recibido la primera dosis contra el coronavirus, deberá consultar en el padrón de vacunación a qué centro debe asistir para recibir la vacuna. Ingrese AQUÍ y consulte (https://www.gob.pe/13320-consultar-el-padron-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19-pongo-el-hombro)

Recuerde que si usted no figura en el padrón, podrá asistir al centro de vacunación más cercano con su documento de identidad y un recibo de servicios.

CARNET DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que usted podrá solicitar su carnet de vacunación contra la COVID-19 AQUÍ (https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/)