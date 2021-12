COVID-19: Toque de queda en Navidad y Año Nuevo iniciará a las 11 PM

Tras confirmarse 12 casos de variante ómicron en el país, ministro de Salud Hernando Cevallos anunció nuevas medidas restrictivas. Foto: medios digitales.

El toque de queda por Navidad y Año Nuevo iniciará más temprano luego de que se confirmaran 12 casos de la variante ómicron de la COVID-19 en el país, anunció este lunes el ministro de Salud, Hernando Cevallos, entre otras restricciones.

La medida regirá desde las 11 PM hasta las 4 AM los días 24 y 31 de diciembre, y ya no a partir de la 1 AM como se dispuso en un principio.

Además, los aforos se reducirán a fin de disminuir el nivel de contagio. “Se van a disminuir los aforos en todos los establecimientos. Vamos a conversarlo en Consejo de Ministros”.

RESTRICCIONES DE INGRESO AL PAÍS

“Esto es una posición técnica del Ministerio de Salud (...) la mayoría de los aforos se habían ampliado a 80 % y esto se va a reducir al 60 % por lo menos”, añadió.

Por otro lado, los viajeros deberán tener las dos dosis de la vacuna y una prueba molecular negativa, aunque descartó el cierre de fronteras.

“No se van a cerrar fronteras pero se van a seguir las restricciones respectivas para algunos países, cuando son ciudadanos que no son residentes del Perú. Si son residentes de Sudáfrica no van a poder entrar a nuestro país”, dijo Cevallos.

“Los residentes peruanos no solo van a necesitar su carnet de vacunación, sino también una prueba molecular con no más de 48 horas de anticipación”.