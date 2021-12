Carnet de vacunación: número de inmunizados aumenta en Madre de Dios por exigencia de documento

Según el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, las recientes medidas del Ejecutivo contra la Covid-19, como por ejemplo, exigir el carnet de vacunación con las dos dosis para ingresar a espacios cerrados, ha sido positivo, ya que más personas acuden a inmunizarse.

"En estos días hemos llegado hasta 3,000 personas vacunadas", afirmó la autoridad regional al indicar que en la actualidad se han vacunado con la primera dosis cerca al 60 % (unas 100,000 personas) de la población en tanto con segunda dosis la diferencia es de unos 25,000.

Aumento por carnet de vacunación

En declaraciones a la Agencia Andina, Hidalgo Okimura precisó que en toda la región los ciudadanos inoculados con primera dosis suman hasta el momento 107,498, con la segunda dosis 72,492 y con la tercera 4,214.

Agregó que desde que salió el dispositivo de exigir el carnet de vacunación con dos dosis, se han inmunizado con primera dosis a 8,536 personas, segunda dosis 6,555 y 723 con la de refuerzo.

Retrasos en la inmunización

Reconoció que tienen retrasos en cuanto al índice de vacunados pero que se están tomando las medidas necesarias para acelerar el proceso no solo en el ámbito urbano sino también en el rural. Dijo que para dinamizar la inmunización se requiere contratar más personal, pero que no puede hacerlo porque el Ministerio de Economía y Finanzas no lo autoriza para dicho proceso.

Los antivacunas en Madre de Dios

Finalmente, la autoridad señaló que a pesar de la intensa campaña de los grupos antivacunas en la región, los ciudadanos están acudiendo (los que resistían o por falta de tiempo) a vacunarse pero que es necesario reforzar el tema en las zonas rurales que por las condiciones geográficas no es fácil llegar.